FETÖ aleyhine mesaj attı, belediye konserini iptal etti...





FETÖ'nün hukuk alanında ilk ağır yenilgiye uğradığı Kumpas Davası'nın yıldönümünde sosyal medyada mesaj paylaşan Derya Uluğ'a hiç beklenmedik yerden tepki geldi. AK Partili Akçaabat Belediyesi, FETÖ aleyhine atılan mesaj yüzünden Derya Uluğ'un konser sözleşmesini iptal etti.. 29 Temmuz'da Akçaabat Festivali çerçevesinde sahne almaya hazırlanan Derya Uluğ, iptal haberine sert tepki gösterdi..

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, geçtiğimiz günlerde 3 Temmuz 2011'de başlayan şike süreciyle ilgili yaptığı paylaşım sonrasında tehditler aldığını ve Akçaabat Belediyesi'nde yapacağı konserin iptal edildiğini duyurdu.



Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında büyük gerilime neden olan 3 Temmuz 2011’de başlayan şike operasyonu süreci, sanatçı Derya Uluğ’u da içine aldı.

Fenerbahçeli olan popçu Derya Uluğ, operasyonun yıl dönümünde Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “3 Temmuz bir kumpastır. Aynı zamanda diriliştir, direniştir. Başta Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, yönetim ve Fenerbahçe camiasının hakkı yenmiştir. Unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin ‘Fener Ol’ kampanyasında da rol alan Uluğ’un bu sözleri Trabzonspor taraftarlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

29. Akçaabat Festivali’nde sahneye çıkması beklenen Uluğ’un konseri belediye tarafından iptal edilirken ünlü sanatçı Twitter hesabından isyan etti.

Tehditlere maruz kaldığını söyleyen Uluğ, “Benim Fenerbahçe’ye gönül verdiğim gibi Trabzon’a gönül vermiş taraftarların hassasiyetlerini anlıyorum. Fakat maruz kaldığım tehdit, hedef gösterme ve hakaretler bazı sınırların çok üzerindedir” yorumunda bulundu.