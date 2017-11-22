FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ne gelen Infantino'nun, tesislerde incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Infantino ile Yıldırım Demirören'in İstanbul'da yarın yapılacak FIFA Futbol Zirvesi öncesinde bilgi alış verişinde bulunduğu aktarıldı.
Ziyaret sonunda Demirören'in, Infantino'ya A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ettiği kaydedildi.