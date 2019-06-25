Fikret Orman Ali Koç'u tebrik etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbaçe Başkanı Ali Koç'u yaptıkları kampanyalardan ötürü tebrik etti.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bein Sports'a verdiği röportajda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ve Fenerbahçe camiasını, "Fener ol kampanyası cesaret gerektiren bir kampanyaydı, ben bu kadar başarılı olmalarını beklemiyordum. Dost camiamızı tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.

Beşiktaş Başkanı Firekt Orman, Bein Sports’a özel bir röportaj verdi merak edilen konular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, son dönemde Fenerbahçe camiasının gerçekleştirdiği ve oldukça ses getiren Fener Ol kampanyası ve Win Win programları hakkında da görüş bildirdi.

Fikret Orman, “Fener ol kampanyası cesaret gerektiren bir kampanyaydı, ben bu kadar başarılı olmalarını beklemiyordum. Dost camiamızı tebrik ediyorum” dedi. Orman, Beşiktaş’ın böyle bir düşüncesi olmadığını da “Biz böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz” sözleriyle ifade etti.

(Sözcü)