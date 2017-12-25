Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstinye Park Brooks Brothers'ta Jumbo'nun Beşiktaş için tasarladığı kahve fincanlarının tanıtımında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan ile ilgili olarak, "Arda şahsen çok sevdiğim, çok önemli bir oyuncu. Türkiye'nin önemli bir değeri ve önemli bir markası. Bizim takımımızda Arda'nın oynadığı bölgelerde oyuncu yoğunluğumuz var. Bir takımda oyuncu transfer etmekten daha önemli olan şeylerden biri de mevcut oyuncularınızdan olabildiğince performans sağlamaktır. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun isterim ama Beşiktaş'ın şu anda öyle bir gündemi yok." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın Tolga Zengin ile sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımı değerlendiren Orman, "Futbol ailesi ufak bir ailedir. Herkes birbirini görür, konuşur. Ben de bugün Fatih Terim ile konuştum ve yeni görevi ile alakalı tebrik ettim. Biz saha içinde rekabet yaşıyoruz ama dışarıda herkes birbiriyle arkadaş. Bu bir mesaj manasına gelmez. Bizim takımımızdaki oyuncuların Fenerbahçe'de Trabzonspor ve Galatasaray'da da arkadaşları var. Bundan bir mana çıkarmak isterseniz çıkarın ama manası olan bir şey değil." şeklinde görüş belirtti.

"Cenk'in değerinin çok daha fazla olduğuna inanıyorum"

Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a 20 milyon avroya transfer olduğu şeklindeki haberleri yalanlayan Fikret Orman, "Cenk'in değerinin çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Satmaya niyetimiz olsa taban fiyat belirlerim ama niyetimiz olmadığı için fiyat belirlemenin manası yok." dedi.

"Demba Ba'nın dönmesini isterim"

Orman, Demba Ba ile ilgili bir soruya, "Demba Ba bizim evladımız. Buraya dönebilecek şekilde gitmiş bir oyuncudur. Ben isterim ama sakatlık durumu nedir bilmiyorum. Sakatlığına bakmak lazım." şeklinde cevap verdi.

Beşiktaş'ın Trabzonsporlu futbolcu Jose Sosa ile ilgili bir girişiminin olmadığını vurgulayan Orman, "Sezon başında da şu anda da talebimiz olmadı. Beşiktaş orta sahasında altının üzerinde oyuncu var. O yüzden kadroya bakarsanız olup olmayacağını kendiniz de değerlendirebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş'ın ligdeki performansından memnun değilim"

Fikret Orman, ligin bu sene keyifli bir hale geldiğini ancak Beşiktaş'ın ilk yarı performansından memnun kalmadığını belirterek, şu yorumu yaptı:

"Beşiktaş'ın ligdeki performansından memnun değilim. Beşiktaş kadrosunun bu sene daha iyi olması lazımdı. Devre arasına geldik, otuza yakın maç yaptık. İkinci devre daha az maçımız var. İçeride oynayacağımız maç sayısı daha fazla. Devre arasını iyi geçirip üst üste üçüncü kez şampiyon olmak istiyoruz. Herkes başarılı olmak isteyecektir. Fatih Terim de kariyeri belli, sevdiğimiz bir spor adamı. Biz de Galatasaray da Fenerbahçe de şampiyon olmak istiyor. Lig bu sene güzel geçiyor. Çok takım yarışın içinde, bunda keyif almak lazım. Sene sonuna kadar çok zaman var. Hakemlerin etkilemediği bir lig olsun."

Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayern Münih eşleşmesi ile ilgili olarak ise "Zor bir kura ama umutsuz değiliz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul