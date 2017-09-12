Fikret Orman'dan Porto maçı yorumu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turuna kalmak istediklerini söyledi.
Orman, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti.
"Geçen sene kaçırdığımız son 16 turuna bu yıl kalacağız"
"Porto'dan istediğimiz sonucu elde edeceğini ümit ediyorum"
Kerimoğlu ise "Beşiktaş'a sonsuz başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir kadroyu barındıran Beşiktaş'ın Porto'dan istediğimiz sonucu elde edeceğini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.
Muhabir: Hüseyin Eroğul