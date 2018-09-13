Fikret Orman yeni yönetimi belirledi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni döenmde çalışacağı arkadaşlarını belirledi.Beşiktaş’ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a tek aday olarak girecek olan mevcut başkan Fikret Orman, yeni yönetim kurulu listesini divan başkanlığına sundu.

Başkan Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde Serdar Adalı, Ahmet Kavalcı ve Hüseyin Yücel yeni isimler olarak yer alırken, Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Hakan Kalkavan ve Berk Hacıgüzeller listede bulunmadı.

Beşiktaş’ın pazar günü seçilecek ve Mayıs ayına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan

Fikret Orman

Yöneticiler (Asil)

Serdar Adalı – Ahmet Ürkmezgil – Umut Güner – Şafak Mahmutyazıcıoğlu – Ahmet Kavalcı – Metin Albayrak – Hüseyin Yücel – Deniz Atalay – Hüseyin Mican – A. Cihat Kumuşoğlu

Yöneticiler (Yedek)

Erdal Karacan – Hakan Özköse – Candaş Tolga Işık – Melih Aydoğdu – Gökçe Meriçten

Sözcü