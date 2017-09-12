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Fikret Orman'dan Porto maçı yorumu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Porto maçından hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum." dedi.

Fikret Orman'dan Porto maçı yorumu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Porto maçından hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum." dedi.

12 Eylül 2017 Salı 17:22
Fikret Orman'dan Porto maçı yorumu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turuna kalmak istediklerini söyledi.

Orman, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti.

"Geçen sene kaçırdığımız son 16 turuna bu yıl kalacağız"

Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan Fikret Orman, Porto ile yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı ile ilgili olarak, "Takımımız oldukça moralli. Porto maçından hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Geçen sene son karşılaşmada kaçırdığımız son 16 turuna bu yıl kalacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"Porto'dan istediğimiz sonucu elde edeceğini ümit ediyorum"

Kerimoğlu ise "Beşiktaş'a sonsuz başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir kadroyu barındıran Beşiktaş'ın Porto'dan istediğimiz sonucu elde edeceğini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFikret OrmanPortoSporŞampiyonlar Ligi
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