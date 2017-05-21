Final-Four 3.cü CSKA Moskova

THY Euroleague Final-Four’da bugünkü şampiyonluk maçından önce CSKA Moskova ve Real Madrid 3.’lük-4.’lük için karşılaştı.Saat 18.00’da başlayan maçı CSKA Moskova 94-72 kazanarak Final-Four’da 3.lük koltuğuna oturdu.Real Madrid ise 4.'lük ile yetinmek zorunda kaldı.
SALON: Sinan Erdem
SAAT: 18.00
HAKEMLER: Damir Javor, Milivoje Jovcic, Fernando Rocha
1. PERİYOT SONUCU
REAL MADRID: 10 – CSKA MOSKOVA: 23
2. PERİYOT SONUCU
REAL MADRID: 32 – CSKA MOSKOVA: 45
3. PERİYOT SONUCU
REAL MADRID: 56 – CSKA MOSKOVA: 69
4. PERİYOT SONUCU
REAL MADRID: 72 – CSKA MOSKOVA: 94