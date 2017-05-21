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21 Mayıs 2017 Pazar 19:55

Final-Four 3.cü CSKA Moskova

 THY Euroleague Final-Four’da bugünkü şampiyonluk maçından önce CSKA Moskova ve Real Madrid 3.’lük-4.’lük için karşılaştı.

Final-Four 3.cü CSKA Moskova
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Final-Four 3.cü CSKA Moskova
   THY Euroleague Final-Four’da bugünkü şampiyonluk maçından önce CSKA Moskova ve Real Madrid 3.’lük-4.’lük için karşılaştı.Saat 18.00’da başlayan maçı CSKA Moskova 94-72  kazanarak Final-Four’da 3.lük koltuğuna oturdu.Real Madrid ise 4.'lük ile yetinmek zorunda kaldı.
SALON: Sinan Erdem
SAAT: 18.00
HAKEMLER: Damir Javor, Milivoje Jovcic, Fernando Rocha
1. PERİYOT SONUCU
REAL MADRID: 10 – CSKA MOSKOVA: 23
2. PERİYOT SONUCU
REAL MADRID: 32 – CSKA MOSKOVA: 45
3. PERİYOT SONUCU
REAL MADRID: 56 – CSKA MOSKOVA: 69
4. PERİYOT SONUCU
REAL MADRID: 72 – CSKA MOSKOVA: 94
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Anahtar Kelimeler
Fianl-FourCSKA MoskovaReal Madrid
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