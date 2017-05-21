Final-Four 3.cü CSKA Moskova

THY Euroleague Final-Four’da bugünkü şampiyonluk maçından önce CSKA Moskova ve Real Madrid 3.’lük-4.’lük için karşılaştı.

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