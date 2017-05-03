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03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:48

Final-Four programı belli oldu

İstanbul'da yapılacak Final-Four programı belli oldu

Final-Four programı belli oldu
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Final-Four programı belli oldu
    İstanbul'da yapılacak Final-Four programı belli oldu.2016-2017 sezonu THY Euroleague Final-Four organizasyonu İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu'nda  , düzenlenecek turnuvanın programı da belli oldu.
   19-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak turnuvada son 4’e Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos kalmıştı. Fenerbahçe yarı finalde Real Madrid ile 21.30’da karşılaşacak. CSKA Moskova ile Olympiaskos arasındaki maç ise 18.30’da başlayacak.
THY Euroleague Final-Four’un programı şöyle:
19 Mayıs Cuma
18.30 Olympiakos - CSKA Moskova
21.30 Fenerbahçe - Real Madrid
21 Mayıs Pazar
18.00 3.’lük maçı
21.00 Final maçı
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Anahtar Kelimeler
Final-FourFenerbahçe
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