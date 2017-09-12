Finlandiya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

TFF'dan yapılan resmi açıklamada şöyle denildi;A Milli Takımımızın Finlandiya ile 9 Ekim 2017 Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının misafir tribün öncelikli bilet satışı Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'nin öncelikli bilet satın alma hakkı 14 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek. Taraftar Kulübü için genel bilet satışı ise yine 14 Eylül Perşembe günü başlayacak. Yurt içinden satın alınan biletler, kargo ile; yurt dışından satın alınan biletler ise "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneği ile futbolseverlere ulaştırılacak. Yurt dışı teslimat noktasını önümüzdeki günlerde www.tff.org ve https://taraftarkulubu.tff.org sitelerinden öğrenebilirsiniz. Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşecek. Finlandiya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatı 85 TL'dir.