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Florya Metin Oktay Tesisleri grafitilerle süslendi

Galatasaray'ın Florya'daki Metin Oktay Tesisleri, teknik direktör Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılı grafitilerle süslendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri grafitilerle süslendi

Galatasaray'ın Florya'daki Metin Oktay Tesisleri, teknik direktör Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılı grafitilerle süslendi.

28 Mart 2018 Çarşamba 21:56
Florya Metin Oktay Tesisleri grafitilerle süslendi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Florya'daki Metin Oktay Tesisleri, teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılı grafitilerle süslendi.

Galatasaray futbol takımlarına ev sahipliği yapan tesisin A giriş kapısı ve çevresine, grafiti sanatçıları tarafından, sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcusu ve tesise adının verildiği Metin Oktay görselleri yapıldı. Çalışmada, Metin Oktay'ın isminin altında doğum ve ölüm yılları da yer aldı.

Tesisin duvarlarında, Türk futbolunun ve Galatasaray'ın en büyük başarıları olan UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası da resmedildi.

Tesislerin girişinde bulunan güvenlik kulübesi de kulübün arması ve sarı-kırmızılı renklere boyandı.

Muhabir: Emrah Oktay

Son Güncelleme: 28.03.2018 19:04
Anahtar Kelimeler:
SporMetin Oktay TesisleriMetin OktayGraffitiGalatasarayFlorya
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