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Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 14. yarışıyla sürecek

Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 14. yarışıyla sürecek

15 Eylül 2017 Cuma 10:37
Formula 1'de sıradaki durak Singapur

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 14. yarışıyla sürecek.

Singapur'daki 5 bin 65 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 17 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan 13 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika ve İtalya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 238 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 235

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 197

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 144

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 138

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes - 435 puan

2. Ferrari - 373

3. Red Bull - 212

4. Force India - 113

5. Williams - 55

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 15.09.2017 10:54
Anahtar Kelimeler:
Spor
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