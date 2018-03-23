Formula 1'in 'en yaşlısı' Raikkonen

İSTANBUL (AA) - Ferrari'nin deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 38 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ikinci sezonunu yaşayacak 19 yaşındaki Williams sürücüsü Kanadalı Stroll ise en genç pilot olarak dikkati çekti.

McLaren-Honda takımı adına yarışan 36 yaşındaki Fernando Alonso, 293 Grand Prix'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıktı.

Ferrari'den Raikkonen 273, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise 208 Grand Prix ile Alonso'yu izledi.

Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (62), en çok pole pozisyonu elde eden (72) ve en çok podyuma çıkan (117) pilot oldu. Raikkonen de en çok hızlı tura sahip (45) pilot olarak göze çarptı.

4 dünya şampiyonu

Bu sezon mücadele eden 20 pilottan 4'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton dörder kezle başı çekerken, Fernando Alonso 2, Kimi Raikkonen bir kez sezonu şampiyon tamamladı. 13'ünün yarış birinciliği yok

Formula 1'de mücadele edecek 20 pilotun 7'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.

Lewis Hamilton (62), Sebastian Vettel (47), Fernando Alonso (32), Kimi Raikkonen (20), Daniel Ricciardo (5), Max Verstappen ve Valtteri Botas üçer kez Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.

Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Sergey Sirotkin, Stoffel Vandoorne, Marcus Ericsson, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Brendon Hartley ve Charles Leclerc, Grand Prix kazanamadı.