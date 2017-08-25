Formula 1'de sıradaki durak Belçika

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Belçika'da yapılacak sezonun 12. yarışıyla sürecek.

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 27 Ağustos Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan 10 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya ve Büyük Britanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Hamilton, Belçika'da kariyerindeki 200'üncü yarışına çıkacak. Hamilton, yarınki sıralama turlarını ilk sırada tamamlaması halinde efsane Alman pilot Michael Schumacher'in 68 pole pozisyonu rekorunu da egale edecek.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu