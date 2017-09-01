Formula 1'de sıradaki durak İtalya

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 13. yarışıyla sürecek.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 3 Eylül Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan 12 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya ve Belçika'da Mercedes pilotu, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Hamilton, yarınki sıralama turlarını ilk sırada tamamlaması halinde efsane Alman pilot Michael Schumacher'in 68 pole pozisyonu rekorunu geçecek.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu