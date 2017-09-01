Formula 1'de sıradaki durak İtalya

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 13. yarışıyla sürecek.
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 3 Eylül Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Hamilton, yarınki sıralama turlarını ilk sırada tamamlaması halinde efsane Alman pilot Michael Schumacher'in 68 pole pozisyonu rekorunu geçecek.
Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu