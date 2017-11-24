Formula 1'de son durak Birleşik Arap Emirlikleri

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2017 sezonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 20'nci ve son yarışıyla bitecek.
Başkent Abu Dabi'nin 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak Birleşik Arap Emirlikleri Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 26 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.
32 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan etmişti.
Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu