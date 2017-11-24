Formula 1'de son durak Birleşik Arap Emirlikleri

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2017 sezonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 20'nci ve son yarışıyla bitecek.

Başkent Abu Dabi'nin 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak Birleşik Arap Emirlikleri Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 26 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Sezonun şu ana kadar koşulan 19 yarışında Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya, Singapur, Japonya ve ABD'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Avustralya, Bahreyn, Monaco, Macaristan ve Brezilya'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya ve Meksika'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.

32 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan etmişti.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu