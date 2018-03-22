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Formula 1'in en başarılısı Schumacher

Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot unvanını, 7 kezle Michael Schumacher elinde tutuyor.

Formula 1'in en başarılısı Schumacher

Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot unvanını, 7 kezle Michael Schumacher elinde tutuyor.

22 Mart 2018 Perşembe 11:53
Formula 1'in en başarılısı Schumacher

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - 2018 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot, Alman Michael Schumacher oldu.

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.

Schumacher'i, 5 şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio, 4'er şampiyonlukla da Fransız Alain Prost, Alman Sebastian Vettel ve Büyük Britanyalı Lewis Hamilton izliyor.

En fazla birincilik rekoru da Schumacher'de

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 4. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 62 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 51 kez ilk sırada gören Prost'u, 47 birincilikle Vettel ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

Takımlarda Ferrari

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor.

Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'in 8, Lotus'un 7, Red Bull ve Mercedes'in de 4'er şampiyonluğu bulunuyor.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Anahtar Kelimeler:
FerrariFormula 1Michael SchumacherOtomobil SporlarıSpor
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