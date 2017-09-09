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Fransa'yı yenen Almanya çeyrek finalde

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Fransa'yı 84-81 yenen Almanya, çeyrek finale yükseldi.

Fransa'yı yenen Almanya çeyrek finalde

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Fransa'yı 84-81 yenen Almanya, çeyrek finale yükseldi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 18:00
Fransa'yı yenen Almanya çeyrek finalde

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Fransa'yı 84-81 yenen Almanya, çeyrek finale yükseldi.

Almanya, çeyrek finalde İspanya-Türkiye eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

İki takım da karşılaşmaya sert savunma yaparak başladı. Almanya'nın Barthel ve Tadda ile bulduğu sayılara Fournier, De Colo, Heurtel ve Diaw'ın kaydettiği basketlerle 8-0'lık seriyle cevap veren Fransa, 6. dakikada 14-4 öne geçti. Fransa, oyuna kenardan dahil olan Lauvergne'nin boyalı alandan kazandırdığı sayılarla ilk periyodu 19-10 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek oldukça çekişmeli geçti. İki takımın da hücumda yüksek şut yüzdesi yakaladığı ilk bölümde Lauvergne, Toupane ve Seraphin ile sayılar bulan Fransa karşısında Thiemann ve Staiger ikilisi ile etkili olan Almanya, 15. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 24-29. Fransa, Diaw'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 16. dakikada farkı 10 sayıya (24-34) çıkardı. Almanya'nın Theis ve Schröder ile bulduğu basketler karşısında Fournier ve Diaw ile sonuca giden Fransa, ilk devreyi 40-34 üstün kapattı.

Üçüncü periyoda istekli başlayan Almanya, Schröder ve Theis'ın basketleriyle 24. dakikada farkı 2 sayıya (44-46) kadar indirdi. Fransa'nın üst üste hücumlardan boş dönmesi karşısında oyunda dengeyi kuran Almanya, Theis'ın serbest atıştan kaydettiği basketlerle 27. dakikada skorda dengeyi sağladı: 51-51. Çeyreğin son bölümünde Theis ve Schröder'in basketlerine Lauvergne ve Fournier ile cevap veren Fransa, final periyoduna 56-55 önde girdi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreği büyük bir mücadeleye sahne oldu. Lo'nun 3 sayılık basketiyle son periyoda başlayan Almanya, 31. dakikada 58-56 öne geçti. Ardından Staiger ve Barthel'in isabetli dış atışlarıyla oyuna ağırlığını koyan Almanya, 33. dakikada skoru 64-60'a taşıdı. Fransa, Fournier'ın dış atış ve pota altından arka arkaya bulduğu sayılarla 35. dakikada maçta tekrar skor üstünlüğünü eline aldı: 64-65. Almanya, Theis'ın üst üste attığı kritik basketlerle sonuca giderken, Fransa ise Fournier ile bulduğu sayılarla maça tutunmaya çalıştı. Almanya, maçın bitimine 6 saniye kala Benzing'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla skoru 84-81 yaptı. Fransa'da De Colo'nun son saniyede yaptığı 3 sayılık atış başarılı olmayınca Almanya müsabakadan 84-81 galip ayrıldı.

Muhabir: Emre Doğan

Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa BasketbolAlmanyaBasketbolFransaSpor
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