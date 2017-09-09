Fransa'yı yenen Almanya çeyrek finalde

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Fransa'yı 84-81 yenen Almanya, çeyrek finale yükseldi.
Almanya, çeyrek finalde İspanya-Türkiye eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
İki takım da karşılaşmaya sert savunma yaparak başladı. Almanya'nın Barthel ve Tadda ile bulduğu sayılara Fournier, De Colo, Heurtel ve Diaw'ın kaydettiği basketlerle 8-0'lık seriyle cevap veren Fransa, 6. dakikada 14-4 öne geçti. Fransa, oyuna kenardan dahil olan Lauvergne'nin boyalı alandan kazandırdığı sayılarla ilk periyodu 19-10 üstün tamamladı.
Üçüncü periyoda istekli başlayan Almanya, Schröder ve Theis'ın basketleriyle 24. dakikada farkı 2 sayıya (44-46) kadar indirdi. Fransa'nın üst üste hücumlardan boş dönmesi karşısında oyunda dengeyi kuran Almanya, Theis'ın serbest atıştan kaydettiği basketlerle 27. dakikada skorda dengeyi sağladı: 51-51. Çeyreğin son bölümünde Theis ve Schröder'in basketlerine Lauvergne ve Fournier ile cevap veren Fransa, final periyoduna 56-55 önde girdi.
Karşılaşmanın dördüncü çeyreği büyük bir mücadeleye sahne oldu. Lo'nun 3 sayılık basketiyle son periyoda başlayan Almanya, 31. dakikada 58-56 öne geçti. Ardından Staiger ve Barthel'in isabetli dış atışlarıyla oyuna ağırlığını koyan Almanya, 33. dakikada skoru 64-60'a taşıdı. Fransa, Fournier'ın dış atış ve pota altından arka arkaya bulduğu sayılarla 35. dakikada maçta tekrar skor üstünlüğünü eline aldı: 64-65. Almanya, Theis'ın üst üste attığı kritik basketlerle sonuca giderken, Fransa ise Fournier ile bulduğu sayılarla maça tutunmaya çalıştı. Almanya, maçın bitimine 6 saniye kala Benzing'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla skoru 84-81 yaptı. Fransa'da De Colo'nun son saniyede yaptığı 3 sayılık atış başarılı olmayınca Almanya müsabakadan 84-81 galip ayrıldı.
Muhabir: Emre Doğan