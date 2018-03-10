Futsalda yeni milli takım, yeni heyecan

ERZURUM - YUNUS HOCAOĞLU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeni kurulan 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, ilk hazırlık kampını Erzurum'da yaptı.

Genç milliler, 2018-2019 sezonundan itibaren UEFA'nın resmi organizasyonlarına hazırlanmak ve Futsal Milli Takımı'na oyuncu kazandırmak amacıyla kentte 5 günlük kamp gerçekleştirdi.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda antrenmanlarını yapan milliler, ilk sınavlarını nisan ve ekimde Moldova ve Hollanda ile hazırlık maçlarında verecek. Milliler, bu maçların ardından ocak ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne katılacak.

Coşkun: Ay-yıldıza en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Yardımcı Antrenörü, TFF Futsal Ligi takımlarında oynayan sporcuları kampa davet ettiklerini söyledi.

Yeni kurulan bir takım olduklarını vurgulayan Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Hem bu branş hem de takımımız ülkemizde yeni olduğu için ay-yıldıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz nisan ve ekimde oynayacağımız Moldova ve Hollanda hazırlık maçlarını kazanmak. Ardından da ocak ayında Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakalarına katılacağız. Hem federasyonumuzun hem de Tolunay Kafkas'ın büyük destekleri var. Çocuklar da bunun bilincinde hareket ediyor."

Türkiye'de futsalın gün geçtikçe gelişeceğine inandığını vurgulayan Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futsal geliştiği zaman milli takımımızla daha iyi sonuçlar alacağız. Bu hazırlık maçlarının ardından her ay olabildiğince ulusal maçlarımız olacak. Bu maçlar ve kamplarla ocak ayındaki elemelere katılacağız. Hepimizin hedefleri var ama gerçekçi olmak gerekirse yeni bir takım olduğumuz için yavaş yavaş ilerlemek istiyoruz. Hedeflerin bir anda olmadığını bildiğimiz için çok çalışarak daha iyi yerlere geleceğiz."

Futsal Plaj Milli Takımlar Sorumlusu Timuçin Kalender ise, UEFA'nın direktifleriyle bu yıl faaliyete geçen 19 yaş altı milli takımlar içinde kendilerinin de ilk kamplarını Erzurum'da gerçekleştirdiğini söyledi.

Kalender, "Başımızda Tolunay Kafkas hocamız var. A Milli Takım bazında faaliyet gösteriyoruz ama onu da geçecek gibi bu takım, öyle umut ediyoruz." diye konuştu.