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Galatasaray 1- Göztepe 0

Galatasaray evinde Göztepe’yi 1-0 yendi.

Galatasaray 1- Göztepe 0

Galatasaray evinde Göztepe’yi 1-0 yendi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 07:17
Galatasaray 1- Göztepe 0

Galatasaray 1- Göztepe 0

  Galatasaray evinde Göztepe’yi 1-0 yendi.Spor Toto Süper Ligin 2. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, Onyekuru'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 6 yaptı.Spor Toto Süper Ligin ikinci haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumunda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Göztepe'yi ilk yarıda bulduğu tek golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golü 43. dakikada yeni transferlerden Henry Onyekurukaydetti.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Ligde puanını 6'ya çıkardı. Göztepe ise ikinci haftayı da puansız kapattı.

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Nagatomo, Donk (Dk. 72 Selçuk İnan), Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 61 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru, Eren Derdiyok (Dk. 46 Gomis)

GÖZTEPE: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Gassama, Reis, Titi, Traore, Alpaslan Öztürk, Borges, Tayfur Bingöl (Dk. 89 Berkan Emir), Halil Akbunar (Dk. 83 Ngando), Yasin Öztekin (Dk. 73 Gouffran), Deniz Kadah

GOL: Dk. 42 Onyekuru (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 33 Yasin Öztekin, Dk. 90+1 Traore (Göztepe), Dk. 60 Belhanda, Dk. 61 Mariano, Dk. 70 Donk, Dk. 72 Nagatomo (Galatasaray)

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGöztepe
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