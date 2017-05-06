Galatasaray 1-Kasımpaşa 3

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 30. haftasında Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.TT Arena'daki maçın hakemi Özgür Yankaya. yönetti.Kasımpaşa, Andre Castro'nun 25. dakikada kaydettiği golüyle Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçti. Galatasaray'da Tolga Ciğerci 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.İlk yarı bu skorla bitti.İkinci yarıda Kasımpaşa 63. dakikada Turgut Doğan Şahin'in golüyle Galatasaray deplasmanında farkı 2'ye yükseltti.82'de Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. İlk golün sahibi Castro, Muslera'yı bir kez daha avladı: 0-3.Maçın uzatma dakikalarında Galatasaray Sneijder ile tek golünü attı.Ve maç bu sonuçla 3-1 Kasımpaşa'nın lehine bitti. . Galatasaray 52 puanla kalırken Kasımpaşa puanını 40'a yükseltti.Muslera, Carole, Hakan, Ahmet, Sabri, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Yasin, PodolskiRamazan,Popov,Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Pavelka, Eduok, Adem