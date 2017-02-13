Galatasaray 1-Kayserispor 2

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor’la oynadı.
Kayserispor, 29. dakikada Galatasaray karşısında golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda topu iyi takip eden Mabiala, Muslera'yı avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.İlk yarının son saniyelerde Levent Gülen, attığı golle Kayserispor'u 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Kayserispor, devre arasına 2-0 önde gitti.
Galatasaray, aradığı golü 89. dakikada buldu. Eren Derdiyok, Bruma'nın ortasında iyi yükselerek ağları sarstı ve farkı 1'e indirdi.
Maçta başka gol olmayınca Galatasaray evinde çok değerli bir 3 puan kaybetti.Galatasaray 39 puanda kalırken Kayserispor puanını 19'a çıkardı.
Galatasaray:Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Martin Linnes, Nigel De Jong, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Armindo Bruma, Yasin Öztekin ve Lukas Podolski
Kayserispor:Ali Ahamada, Hakan Aslantaş, Larrys Mabiala, Jean-Armel Kana-Bıyık, Erkan Kaş, Rajko Rotman, Raheem Lawal, Deniz Türüç, Güray Vural, Silvestre Varela ve Umut Bulut