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13 Şubat 2017 Pazartesi 07:19

Galatasaray 1-Kayserispor 2

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor’la oynadı.  

Galatasaray 1-Kayserispor 2
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Galatasaray 1-Kayserispor 2

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor’la oynadı.  
   Kayserispor, 29. dakikada Galatasaray karşısında golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda topu iyi takip eden Mabiala, Muslera'yı avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.İlk yarının son saniyelerde Levent Gülen, attığı golle Kayserispor'u 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Kayserispor, devre arasına 2-0 önde gitti.
   Galatasaray, aradığı golü 89. dakikada buldu. Eren Derdiyok, Bruma'nın ortasında iyi yükselerek ağları sarstı ve farkı 1'e indirdi. 
   Maçta başka gol olmayınca Galatasaray evinde çok değerli bir 3 puan kaybetti.Galatasaray 39 puanda kalırken Kayserispor puanını 19'a çıkardı.

 Galatasaray:Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Martin Linnes, Nigel De Jong, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Armindo Bruma, Yasin Öztekin ve Lukas Podolski  
Kayserispor:Ali Ahamada, Hakan Aslantaş, Larrys Mabiala, Jean-Armel Kana-Bıyık, Erkan Kaş, Rajko Rotman, Raheem Lawal, Deniz Türüç, Güray Vural, Silvestre Varela ve Umut Bulut 
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KayserisporGalatasaray
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