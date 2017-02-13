Galatasaray 1-Kayserispor 2

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasarayevinde Kayserispor’la oynadı.Kayserispor, 29. dakikada Galatasaray karşısında golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda topu iyi takip eden Mabiala, Muslera'yı avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.İlk yarının son saniyelerde Levent Gülen, attığı golle Kayserispor'u 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Kayserispor, devre arasına 2-0 önde gitti.Galatasaray, aradığı golü 89. dakikada buldu. Eren Derdiyok, Bruma'nın ortasında iyi yükselerek ağları sarstı ve farkı 1'e indirdi.Maçta başka gol olmayınca Galatasaray evinde çok değerli bir 3 puan kaybetti.Galatasaray 39 puanda kalırken Kayserispor puanını 19'a çıkardı.Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Martin Linnes, Nigel De Jong, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Armindo Bruma, Yasin Öztekin ve Lukas PodolskiAli Ahamada, Hakan Aslantaş, Larrys Mabiala, Jean-Armel Kana-Bıyık, Erkan Kaş, Rajko Rotman, Raheem Lawal, Deniz Türüç, Güray Vural, Silvestre Varela ve Umut Bulut