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Galatasaray 1 puanı zor kurtardı

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında 1 puanı zor kurtardı.

Galatasaray 1 puanı zor kurtardı

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında 1 puanı zor kurtardı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 21:00
Galatasaray 1 puanı zor kurtardı

Galatasaray 1 puanı zor kurtardı

   Galatasaray Alanyaspor deplasmanında 1 puanı zor kurtardı.Spor Toto Süper Lig’de 20. haftanın kritik karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor Galatasaray, Antalya’da bir araya geldi. Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendiren Galatasaray, kazanarak maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’le farkı üçe indirmek isterken taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray 36 puana yükselirken ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 25 puana çıktı. Alanyaspor Djalma Campos’un muhteşem golüyle 45+4’te 1-0 öne geçerken tabelayı belirleyen 52’de Sofiane Feghouli’nin dar açıdan şık golü oldu.

Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, Fatih Terim’in görev vermesiyle Aytemiz Alanyaspor’a karşı sahada yer aldı. Diagne ise Kasımpaşa’dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemedi. Sarı-kırmızılı takımda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe’ye karşı görev yapamadı.

AYTEMİZ ALANYASPOR – GALATASARAY

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Fehgouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAytemiz Alanyaspor
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