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19 Aralık 2016 Pazartesi 03:17

Galatasaray 1 puanı zor kurtardı

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Galatasaray eline geçirdiği fırsatı değerlendiremedi ve Osmanlıspor’la berabere kaldı.

Galatasaray 1 puanı zor kurtardı
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Galatasaray 1 puanı zor kurtardı
   Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Galatasaray eline geçirdiği fırsatı değerlendiremedi ve Osmanlıspor’la berabere kaldı.Osmanlıspor 2 Galatasaray2
     Osmanlı Stad’ında oynanan karşılaşmada Galatasraay 3.dakikada Yasin’le 1-0 öne geçti.36. dakikada Webo durumu 1-1 yaptı.İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada 86.dakikada Webo Osmanlıspor’u 2-1 öne geçirdi.Golden 1 dakika sonra Semih takımının beraberlik golünü attı.2-2
   Bu sonuçla Galatasaray puanını 30’a çıkarırken Osmanlıspor’un puanı 23 oldu.
Hakemler:Hüseyin Göçek,Kemal Yıldız,Serkan Ok

Osmanlıspor:Karcemarskas,Vrsajevic,Numan,Prochazka,Muhammed,Umar,Mehmet,Musa,Ndiaye,Regattin,Webo

Galatasaray:Muslera,Sabri,Serdar,Hakan,Carole,Selçuk,De Jong,Senijder,Yasin,Bruma,Eren
Sarı Kartlar:Serdar (Galatasaray),Regattin (Osmanlıspor)
 
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Anahtar Kelimeler
GalatasarayOsmanlıspor
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