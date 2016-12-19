Galatasaray 1 puanı zor kurtardı

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Galatasaray eline geçirdiği fırsatı değerlendiremedi ve Osmanlıspor’la berabere kaldı.Osmanlıspor 2 Galatasaray2
Osmanlı Stad’ında oynanan karşılaşmada Galatasraay 3.dakikada Yasin’le 1-0 öne geçti.36. dakikada Webo durumu 1-1 yaptı.İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada 86.dakikada Webo Osmanlıspor’u 2-1 öne geçirdi.Golden 1 dakika sonra Semih takımının beraberlik golünü attı.2-2
Bu sonuçla Galatasaray puanını 30’a çıkarırken Osmanlıspor’un puanı 23 oldu.
Hakemler:Hüseyin Göçek,Kemal Yıldız,Serkan Ok
Osmanlıspor:Karcemarskas,Vrsajevic,Numan,Prochazka,Muhammed,Umar,Mehmet,Musa,Ndiaye,Regattin,Webo
Galatasaray:Muslera,Sabri,Serdar,Hakan,Carole,Selçuk,De Jong,Senijder,Yasin,Bruma,Eren
Sarı Kartlar:Serdar (Galatasaray),Regattin (Osmanlıspor)