Galatasaray 2- Atiker konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34 .hafta maçında Galatasaray evinde Atiker Konyaspor ile 2-1 yendi.Son haftaya Fenerbahçe ile 3.4. mücadelesi yaşayan sarıkırmızılılar Lig maratonunu 64 puanla 4. bitirirken,Atiker Konyaspor 43. puanda kaldı.
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Tolga, Selçuk, Bruma, Sneijder, Sinan, Podolski
Teknik Direktör: Igor Tudor
Atiker Konyaspor: Serkan, Kibong, Ali Turan, Selim, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Volkan, Ömer Ali, Amir, Fofana, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman