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03 Haziran 2017 Cumartesi 18:31

Galatasaray 2- Atiker konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34 .hafta maçında Galatasaray evinde Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Galatasaray 2- Atiker konyaspor 1
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Galatasaray 2- Atiker konyaspor 1
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34 .hafta maçında Galatasaray evinde Atiker Konyaspor ile 2-1 yendi.Son haftaya Fenerbahçe ile 3.4. mücadelesi yaşayan sarıkırmızılılar   Lig maratonunu 64 puanla 4. bitirirken,Atiker Konyaspor 43. puanda kaldı.



 
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Tolga, Selçuk, Bruma, Sneijder, Sinan, Podolski

Teknik Direktör: Igor Tudor

Atiker Konyaspor: Serkan, Kibong, Ali Turan, Selim, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Volkan, Ömer Ali, Amir, Fofana, Hora
 
 Teknik Direktör: Aykut Kocaman
 
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GalatasarayAtiker Konyaspor
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