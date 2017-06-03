Galatasaray 2- Atiker konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34 .hafta maçında Galatasaray evinde Atiker Konyaspor ile 2-1 yendi.Son haftaya Fenerbahçe ile 3.4. mücadelesi yaşayan sarıkırmızılılar Lig maratonunu 64 puanla 4. bitirirken,Atiker Konyaspor 43. puanda kaldı.Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Tolga, Selçuk, Bruma, Sneijder, Sinan, PodolskiIgor TudorSerkan, Kibong, Ali Turan, Selim, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Volkan, Ömer Ali, Amir, Fofana, HoraAykut Kocaman

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