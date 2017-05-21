Galatasaray 2- Osmanlıspor 0

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 32. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da konuk ettiği Osmanlıspor’u 2-0 mağlup etti. Galatasaray’ın golleri Wesley Sneijder ve Sinan Gümüş’ten geldi.Mücadeleye baskılı başlayan Galatasaray rakibinin kendi sahasından çıkmasına izin vermedi. 16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Sneijder geçti. Hollandalı yıldızın şutu üstten dışarıya gitti. 24’te Galatasaray öne geçti. Sabri’nin kullandığı taç atışında savunma araya girse de ceza sahası yayınca bekletmeden çok sert vuran Wesley Sneijder skoru 1-0’a getirdi. 35’te Sinan Gümüş orta sahada aldığı topla hareketlendi. Çalımlarla ceza sahasına giren genç oyuncu farkı ikiye çıkardı.İlk 45 dakika 2-0 sona erdi.İkinci yarıya da Galatasaray hızlı başladı. 50’de Tolga sağ kanattan bindirdi. Ortasına Eren iyi yükselip vurdu. Top az farkla dışarıya gitti. Rakip Osmanlı farkı azaltmak için hücumda daha çok topla oynasa da atakları Muslera’da kaldı. 78’de kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. Kaptanın şutunu Karcemarskas kornere çeldi. Köşe vuruşunu Sneijder kullandı. Tolga’nın şutu ise direkten oyun alanına döndü. 85’te Sneijder sol kanattan Rodrigues’i kaçırdı. Onun içeriye çevirdiği topa Podolski vursa da top kalecide kaldı. Karşılaşma 2-0 Galatasaray’ın üstünlüğümüz ile sona erdi. Galatasaray, 33. hafta karşılaşmasında 29 Mayıs’ta Alanyaspor’a konuk olacak.Türk Telekom ArenaAli Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Mustafa ÖğretmenoğluMuslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan (Rodrigues 63), Sneijder, Bruma (Josue 86), Eren Derdiyok (Podolski 58)Karcemarskas, Numan, Koray, Prochazka, Vrsajevic (Regattin 76), Luiz Carlos, Muhammed, Aminu (Musa 64), Bifuma (Rusescu 86), Ndiaye, WeboSneijder (24), Sinan Gümüş (35)Numan (78), Regattin (85)