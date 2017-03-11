Galatasaray 3-Gençlerbirliği 2

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni3-2 yendi.Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetti.Gençlerbirliği, maçın henüz 33. saniyesinde Khalili'nin golüyle Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçti. Galatasaray, maçın 5. dakikasında Selçuk İnan'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı: 1-1. Sarı kırmızılılar Podolski'nin 45+1. dakikasında attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Gençlerbirliği, 66. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Gürler, 68. dakikada kullandığı penaltıda Muslera'ya takıldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus aynı dakika içinde bir penaltı kararı verdi.Bu kez topun başına geçen Selçuk Şahin 69. dakikada penaltı golüyle topu ağlara gönderdi: 2-2.89.dakikada frikikten Selçuk durumu 3-2 yaptı.Muslera, Ahmet, Hakan Balta, Chedjou, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Rodrigues, Josue, PodolskiHopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Anıl, Serdar, Selçuk, Khalili, Issah, Aydın, Muriqi

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