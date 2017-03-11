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11 Mart 2017 Cumartesi 19:44

Galatasaray 3-Gençlerbirliği 2

 Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi

Galatasaray 3-Gençlerbirliği 2
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Galatasaray 3-Gençlerbirliği 2

   Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni3-2 yendi.Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmayı  Fırat Aydınus yönetti.Gençlerbirliği, maçın henüz 33. saniyesinde Khalili'nin golüyle Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçti. Galatasaray, maçın 5. dakikasında Selçuk İnan'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı: 1-1. Sarı kırmızılılar Podolski'nin 45+1. dakikasında attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Gençlerbirliği, 66. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Gürler, 68. dakikada kullandığı penaltıda Muslera'ya takıldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus aynı dakika içinde bir penaltı kararı verdi.Bu kez topun başına geçen Selçuk Şahin 69. dakikada penaltı golüyle topu ağlara gönderdi: 2-2.89.dakikada frikikten Selçuk durumu 3-2 yaptı.

Galatasaray: Muslera, Ahmet, Hakan Balta, Chedjou, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Rodrigues, Josue, Podolski
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Anıl, Serdar, Selçuk, Khalili, Issah, Aydın, Muriqi
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Anahtar Kelimeler
Galatasaray-Gençlerbirliği
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