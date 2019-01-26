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Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 20:56
Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

   Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın kritik karşılaşmasında Göztepe Galatasaray, İzmir'de bir araya geldi. Lider Başakşehir'in ardından 32 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, farkı maç fazlasıyla üçe indirmek adına kazanmak için sahaya çıktı ve 1-0’lık skorla üç puana uzandı.

   Bu sonuçla Galatasaray puanını 35’e çıkarırken Göztepe 22 puanda kaldı. 72’de Sinan Gümüş galibiyeti getiren golü kaydederken son iki lig maçında üç gole imza atmış oldu. Maça yoğun yağış damga vururken ağırlaşan ve yer yer su birikintilerinin oluştuğu zemin futbolcuları oldukça zorladı.

STAT: Bornova

HAKEM: Bülent Yıldırım

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Maicon, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

(Skor)

Son Güncelleme: 26.01.2019 18:01
Anahtar Kelimeler:
GöztepeGalatasaray
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