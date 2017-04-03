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03 Nisan 2017 Pazartesi 22:18

Galatasaray 4-Adanaspor 0

 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  26. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da farka koştu

Galatasaray 4-Adanaspor 0
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Galatasaray 4-Adanaspor 0
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  26. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da farka koştu. Adanaspor'u 4-0 yenen Cimbom, puanını 49'a yükselterek Başakşehir'in 4 puan gerisinde Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Podolski, 47. dakikada Garry Rodrigues, 56. ve 59. dakikalarda penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.
   Levent Şahin'in ekibi, 20 puanda kalarak ligin dibine demir attı. Gelecek hafta Tudor'un öğrencileri, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Abdullah Avcı'nın takımıyla karşı karşıya gelecek. Turuncu beyazlı ekip ise, evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren
Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil İbrahim, Koman, Fouginho,Sami Can, Ahmet, Vinicius, Magaye
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GalatasarayAdanaspor
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