Galatasaray 6- Aytemiz Alanyaspor 0
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray Fernando'nun golüyle 37. dakikada 1-0 öne geçti.İlk yarı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kadrolar;
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre, Onyekuru, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, Nsakala, Agusto, Maniatis, Djalma, Taha, Villafanez, Bobo