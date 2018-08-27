Galatasaray 6- Aytemiz Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray Fernando'nun golüyle 37. dakikada 1-0 öne geçti.İlk yarı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Sinan Gümüş'ün 49. dakikada Eren Derdiyok 54.Yeni transfer Emre Akbaba 56. dakikada durumu 4-0 yapan golü attı. Galatasaray'ın 69. dakikada kazandığı penaltı vuruşu VAR kararıyla iptal edildi. Onyekuru 82. dakikada skoru 5-0 yaptı.84.dakikada Emre Akbaba kendisini 2.ci takımının 6.cı golünü attı.Maçta başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmayı 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Kadrolar;

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre, Onyekuru, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, Nsakala, Agusto, Maniatis, Djalma, Taha, Villafanez, Bobo