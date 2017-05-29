Galatasaray Adası ile ilgili açıklama kulüpten geldi

Galatasaray kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Galatasaray Adası hakkındaki gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verdil.

Galatasaray kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Galatasaray Adası hakkındaki gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verdil.