﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:34

Galatasaray Adası ile ilgili açıklama kulüpten geldi

Galatasaray kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Galatasaray Adası hakkındaki gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verdil.

Galatasaray Adası ile ilgili açıklama kulüpten geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Galatasaray Adası ile ilgili açıklama kulüpten geldi
Galatasaray kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Galatasaray Adası hakkındaki gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verdil.
Açıklamada şöyle denildi:
Galatasaray Adası hakkında, müstecir tarafından kanuna aykırı olarak yapılan eklemeler nedeniyle 21 Mart 2012 tarih ve 641-524 sayı ile alınmış yıkım kararına karşı kulübümüz mülk sahibi olarak dava açmıştı. Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012’de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017’de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. Büyükşehir’e bağlı ekipler, 28 Mayıs 2017 günü, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak Ada’da yıkıma başladı. Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir.
Bu noktadan sonra, yıllardır Ada’da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da alınan karar gereğince ve kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir.
Galatasaray Spor Kulübü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Galatasaray Adası
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Efes Genç Takımı Türkiye Şampiyonu Anadolu Efes Genç Takımı Türkiye Şampiyonu
Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş
Totti sahalara veda etti Totti sahalara veda etti
Trabzonspor kupalarından haciz kararı kaldırıldı Trabzonspor kupalarından haciz kararı kaldırıldı
Milyonlarca Kartal yollara döküldü: Büyük sevinç Milyonlarca Kartal yollara döküldü: Büyük sevinç
Şampiyon Beşiktaş, 3. yıldızını taktı Şampiyon Beşiktaş, 3. yıldızını taktı
Yukarı Çık

Anadolu Efes Genç Takımı Türkiye Şampiyonu
Anadolu Efes Genç (U18) Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Haberi Oku