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Galatasaray Alanya kalesini delik deşik etti; 6 - 0

Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray Alanya kalesini delik deşik etti; 6 - 0

Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.

28 Ağustos 2018 Salı 02:11
Galatasaray Alanya kalesini delik deşik etti; 6 - 0


Galatasaray Alanya kalesini delik deşik etti; 6 - 0

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Halil Umut Meler , İbrahim Çağlar Uyarcan , Cevdet Kömürcüoğlu

GALATASARAY: Muslera , Mariano , Ahmet , Maicon , Nagatomo , Fernando (Ozan Kabak dk. 86 ), Emre Akbaba , Sinan (Muğdat dk. 73 ), Onyekuru (Yunus Akgün dk. 84 ), Belhanda , Eren 
YEDEKLER: İsmail Çipe, Serdar, Selçuk, Linnes, Donk, Celil Yüksel, Feghouli
ALANYASPOR: Haydar, Cenk Ahmet , Barış Başdaş , Tzavellas , N’sakala , Maniatis , Taha , Efecan (Souza dk. 73 ), Djalma (Hasan dk. 59 ), Villafanez , Bobo (Etame dk. 46 )
YEDEKLER: Ufuk, Merih, Carneiro, Kaan, Emre


GOLLER: Fernando (dk. 36), Sinan (dk. 49), Eren (dk. 53), Emre Akbaba (dk. 56 ve 84), Onyekuru (dk. 82) (Galatasaray)
SARI KART: Barış Başdaş (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray Süper Lig'de yeni sezondaki 3. maçında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 6-0 yendi ve 9 puana ulaştı. Alanyaspor ise 3. maçından da boynu bükük ayrıldı. Özellikle ikinci yarıdaki başarılı performansıyla farklı bir skor elde eden Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Fernando, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Emre Akbaba ve Onyekuru attı. Sarı-Kırmızılılar, 3 maçın sonunda 10 gol atarken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü...

37. dakikada Galatasaray, Fernando Reges'in golüyle maçta öne geçti. Emre Akbaba'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sinan Gümüş kafayla topu kale sahası içine indirdi. Yaşanan karambol sonrasında Eren Derdiyok'un dokunduğu topa Fernando Reges vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. 49. dakikada Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Younes Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Sinan Gümüş kaleyi cepheden gören noktadan sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Savunmada Giorgos Tzavellas'ın kafasından seken top kaleci Haydar Yılmaz'ı yanılttı ve ağlarla buluştu.

Galatasaray, 53. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle skoru 3-0 yaptı. Younes Belhanda'nın güzel pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş, uygun durumda Eren Derdiyok'u gördü. Eren Derdiyok, tek vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Galatasaray frene basmadı. Sarı-kırmızılılar, 56. dakiklada Emre Akbaba'nın golüyle skoru 4-0'a getirdi. Savunmadan seken top sonrasında sol kanatta topla buluşan Emre Akbaba ceza alanı içine girdikten sonra sağ ayağıyla yerden uzak köşeye vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

"SON BÖLÜMDE ŞOV YAPTILAR"

65. dakikada rakibinden çok iyi sıyrılan Henry Onyekuru ceza yayının solundan yerden vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede topa sahip oldu.

82.  dakikada Henry Onyekuru ve 84'te Emre Akbaba'nın golleriyle skor 6-0'a geldi.

Kalan dakikalarda ataklar sonuç vermedi ve Galatasaray, sahasında 6-0'lık skorla Alanyaspor'u mağlup etti.

Son Güncelleme: 27.08.2018 23:18
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