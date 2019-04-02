Galatasaray avantajı kaçırdı

Galatasaray evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalarak kupada büyük bir avantajı elinden kaçırdı. Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Nefes kesen maçta taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi Galatasaray'da Luyindama 71'de kırmızı kart görürken finale çıkacak olan takım 25 Nisan'da Malatya'da oynanacak rövanşla belli olacak.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı başladı. 25 Nisan’da Malatya’da oynanacak rövanş öncesinde iki takım da avantajlı sonuca ulaşmak isterken nefes kesen maç 0-0’lık skorla golsüz sona erdi. Ev sahibi Galatasaray’da yıldız savunmacı Christian Luyindama 71’de Guilherme’ye yaptığı müdahale ile direkt olarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Hafta sonu Spor Toto Süper Lig’de oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak olan Luyindama, gördüğü bu kartla Fenerbahçe deplasmanında da cezalı duruma düştü. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Ümraniyespor ile Akhisarspor final mücadelesi veriyor.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Fernando, Henry Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

STAT: Türk Telekom Stadı

(Sözcü)

HAKEM: Halil Umut Meler