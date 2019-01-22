Galatasaray avantajı kaptı

Galatasaray geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor maçını deplasmanda 1-0 kazanarak avantajı yakaladı.Kupası Son 16 Turu heyecanı devam etti. 15 Ocak'ta oynanması gereken ancak elverişsiz saha ve hava koşulları nedeniyle ertelenen karşılaşma oynandı, gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Galatasaray oldu. Aslan, 42'de VAR uyarısıyla penaltı kazanıp öne geçti. VAR 90+3'te yeniden sahneye çıktı ve Muğdat'ın skoru 2-0'a getiren golü VAR uyarısıyla iptal edildi.

BOLUSPOR – GALATASARAY

STAT: Bolu Atatürk Stadı

HAKEM: Suat Arslanboğa

BOLUSPOR: Gökhan, Diarra, İsmail, Akabueze, İshak, Özgür Can, Yusuf Emre, Hayrullah, Ümit, Burak, Mustafa Durak

TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar

GALATASARAY: İsmail, Ömer, Ahmet, Donk, Linnes, Gökay, Selçuk, Belhanda, Yunus, Muğdat, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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