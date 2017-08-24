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Galatasaray Başkanı Özbek: Son derece uyumluyuz

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Bütün futbolcularla konuştum. Hepsi de çok keyifli. Yeni bir takım olmamıza rağmen son derece uyumluyuz." dedi.

Galatasaray Başkanı Özbek: Son derece uyumluyuz

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Bütün futbolcularla konuştum. Hepsi de çok keyifli. Yeni bir takım olmamıza rağmen son derece uyumluyuz." dedi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 00:48
Galatasaray Başkanı Özbek: Son derece uyumluyuz

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, birçok transferle yenilenen bir takım kurmalarına rağmen çok uyumlu bir ekip olduklarını söyledi.

Özbek, yöneticiler, futbol takımının teknik ekibi ve oyuncularının katılımıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen tekne gezisinde GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, takıma yeni katılan birçok yabancı futbolcu olduğuna değinerek, "Bir kaynaşma yemeği düzenlemek, İstanbul'un güzelliklerini göstermek ve keyif almalarını sağlamak istedik. Rutin antrenman programının olduğu bir günde yöneticiler, teknik adamlar ve futbolcular beraber yemek yedik ve çok keyifliydi. Takımdaki aile duygusu için de çok önemliydi. Zaman zaman böyle kaynaşma yemekleri yapmayı planlıyoruz. Faydalı da oluyor." diye konuştu.

Süper Lig'in ilk 2 haftasını 6 puanla kapatan sarı-kırmızılı ekipteki uyuma değinen Özbek, "Galatasaray gibi kurumların sosyal anlamda da beraber olmaya ihtiyacı var. Bütün futbolcularla konuştum. Hepsi de çok keyifli. Yeni bir takım olmamıza rağmen son derece uyumluyuz. Burada teknik kadroyu tebrik etmemiz lazım. Onlar, uyumu çok çabuk sağladılar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır da sarı-kırmızılı taraftarları 25 Ağustos Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda yapılacak Demir Grup Sivasspor maçına davet ederek, "Takım olmak aslında kolay değil. Bu da takım olma yolunda bir ilk adım olarak düşünülmeli. Kaynaşmak için insanların birbirini tanıması lazım. Beraberlik dışarıda ne kadar kuvvetli olursa sahaya da yansıması çok iyi oluyor. 50 bin aslanı Sivasspor maçına bekliyoruz. Seyirci olmazsa takım da olmaz." şeklinde görüş belirtti.

Yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya da takımdaki birlik ve beraberliğe dikkati çekerek, "Sezona yeni başladık. İnşallah bu kaynaşma ortamı sene sonunda kutlama şekline dönüşür. Bütün Galatasaraylıları Sivasspor maçına bekliyoruz. Hep birlikte olursak güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Cenk Ergün: Şu anda çok ciddi bir takımdaşlık bulunuyor

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün ise sarı-kırmızılılarda çok ciddi bir takımdaşlık duygusunun olduğunu ifade etti.

Takım olarak bir değişim süreci geçirdiklerini vurgulayan Ergün, "Aramızdaki havayı perçinlemek için bu tarz organizasyonlara devam edeceğiz. Şu anda çok ciddi bir takımdaşlık bulunuyor. Yabancı arkadaşlarımızın da aileleri yeni geldi. Hepsinin de değişik yaşlarda çocukları var. Burada hepimiz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu, futbolcu arkadaşlarımıza saha ve saha dışında da güvence verecektir." şeklinde konuştu.

Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor maçının önemine de vurgu yapan Cenk Ergün, "Umarım taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak. Biz de özlenen, istenen performansı sağlamak istiyoruz. Her maç çok zor. Amacımız cuma günü de galip gelerek milli maç arasına 3'te 3 ile girmek." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Emrah Oktay

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