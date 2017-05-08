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08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:46

Galatasaray'da futbolcuların Tudor tepkisi

Galatasaray'da son alınan Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası işler iyice karıştı.

Galatasaray'da futbolcuların Tudor tepkisi
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Galatasaray'da futbolcuların Tudor tepkisi
   Galatasaray'da son alınan Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası işler iyice karıştı.Maç sonrası soyunma odasına giden Başkan Dursun Özbek oyuncular ve teknik direktör Tudor'la konuşmuş ve tüm yetkinin Tudor'da olduğunu açıklamıştı.Bu açıklamanın ardından Galatasaraylı Sneijder,Chedjou,De Jong ve Bruma bu karara tepki gösterdiler.Soyunma odasında ertesi gün 18.00'e idman koyduğunu söyleyen Tudor'a; Sneijder, Chedjou, De Jong ve Bruma karşı çıktı.

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Anahtar Kelimeler
GalatasarayTudorSneijderChedjouDe JongBruma
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