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Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivas Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivas Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

26 Kasım 2017 Pazar 14:37
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen lider Galatasaray'da, gözler kupa mücadelesine çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivas Belediyespor ile 28 Kasım Salı günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve topa sahip olma çalışmalarından sonra dar alanda çift kale maç oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, kupa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Sakat futbolcuların durumu

Galatasaray Kulübü, sakat futbolcuları Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici ve Jason Denayer'in durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı dirsek darbesi sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Serdar Aziz'in tedavi planının yarınki tetkiklerin ardından oluşturulacağı kaydedildi.

Akdeniz ekibi ile oynanan maç öncesindeki ısınmada sağ alt arka adalesinde çekme oluştuğu için riske edilmeyerek kadrodan çıkarılan ve günü fizyoterapistler eşliğinde aktif dinlenme ile geçiren Tolga Ciğerci'nin durumunun yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından belli olacağı belirtildi.

Aynı maçta aldığı darbe sonucu sağ dizinde esneme oluşan ve tedavisine başlanan Iasmin Latovlevici'nin durumunun da yarınki MR tetkiklerinin ardından netleşeceği duyuruldu.

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde yapılan antrenmanda kalça ve kasığında gerilme hissettiği için tedbir amacıyla karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Jason Denayer'in tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 26.11.2017 11:40
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSporSivas BelediyesporGalatasarayFutbol
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