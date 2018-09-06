Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
sağanak
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
92791
ALTIN
253.209
DOLAR
6.5919
STERLİN
8.4944
EURO
7.6649
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı mesaisi tüm hızıyla devam ediyor
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı mesaisi tüm...
Beşiktaş , Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş , Malatyaspor maçı hazırlıklarını...
Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu
Abdullah Avcı "Harika bir galibiyet aldık"
Abdullah Avcı "Harika bir galibiyet...
BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir 1
BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir...

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı mesaisi tüm hızıyla devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu beşinci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı mesaisi tüm hızıyla devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu beşinci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

06 Eylül 2018 Perşembe 08:18
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı mesaisi tüm hızıyla devam ediyor

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı mesaisi tüm hızıyla devam ediyor

   Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu beşinci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı.Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yaptığı aerob koşuyla antrenmana devam edildi.

   Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Serdar Aziz, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli yer almadı.Antrenmanı sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Berk Benlioğlu da ziyaret etti. Berk, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularımızla hatıra fotoğrafı çektirdi.

   Antrenman öncesi, dün 65 yaşına giren teknik direktörümüz Fatih Terim’in doğum günü kutlandı. 

 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş , Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş , Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu
Abdullah Avcı "Harika bir galibiyet aldık"
Abdullah Avcı "Harika bir galibiyet aldık"
BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir 1
BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir 1
Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız gerekiyordu’
Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız gerekiyordu’
Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı
Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı
Bursaspor 1- Beşiktaş 1
Bursaspor 1- Beşiktaş 1
Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında
Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim