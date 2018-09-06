Galatasaray'da Kasımpaşa maçı mesaisi tüm hızıyla devam ediyor
Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu beşinci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı.Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yaptığı aerob koşuyla antrenmana devam edildi.
Antrenman öncesi, dün 65 yaşına giren teknik direktörümüz Fatih Terim’in doğum günü kutlandı.