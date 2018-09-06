Galatasaray'da Kasımpaşa maçı mesaisi tüm hızıyla devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu beşinci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı.Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yaptığı aerob koşuyla antrenmana devam edildi.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Serdar Aziz, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli yer almadı.Antrenmanı sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Berk Benlioğlu da ziyaret etti. Berk, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularımızla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antrenman öncesi, dün 65 yaşına giren teknik direktörümüz Fatih Terim’in doğum günü kutlandı.