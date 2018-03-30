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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak

Galatasaray Kulübünün 2018 yılı olağan mali genel kurulu yarın yapılacak.

Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak

Galatasaray Kulübünün 2018 yılı olağan mali genel kurulu yarın yapılacak.

30 Mart 2018 Cuma 10:57
Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Galatasaray genel kurulu, saat 10.00'da başlayacak.

Kongrede genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz veya görevlendireceği bir yönetici, açılış konuşmasını yapacak.

Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup, raporlar hakkında görüşmelerin yapılması sonrası, yönetim kurulunun mali ve idari bakımdan ibrası ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanacak.

Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp, yine ayrı ayrı karara bağlanmasının ardından ise 2018 yılı bütçesi görüşülüp, karar altına alınarak genel kurul tamamlanacak.

Özbek ibra bekleyecek

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek, mali genel kurulda kendi dönemiyle ilgili üyelerin ibrasını isteyecek.

Galatasaray'ın 22 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını Mustafa Cengiz'e karşı kaybeden Dursun Özbek'in dönemi, mali ve idari bakımdan ibraya sunulacak.

Son Güncelleme: 30.03.2018 08:13
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporMali Genel KurulGalatasarayFutbol
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