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Galatasaray'da olağanüstü kongre yapılacak

Galatasaray Kulübünde, 2017 yılı bütçesinin revizyonu için yarın olağanüstü genel kurul yapılacak.

Galatasaray'da olağanüstü kongre yapılacak

Galatasaray Kulübünde, 2017 yılı bütçesinin revizyonu için yarın olağanüstü genel kurul yapılacak.

01 Aralık 2017 Cuma 14:40
Galatasaray'da olağanüstü kongre yapılacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde, 2017 yılı bütçesinin revizyonu için yarın olağanüstü genel kurul yapılacak.

Genel kurulda, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminin talebi doğrultusunda bütçe revizyonu görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başlayacak.

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 01.12.2017 11:46
Anahtar Kelimeler:
SporOlağanüstü Genel KurulGalatasaray
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