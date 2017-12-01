Galatasaray'da olağanüstü kongre yapılacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde, 2017 yılı bütçesinin revizyonu için yarın olağanüstü genel kurul yapılacak.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başlayacak.
Muhabir: Ercan Çakar
Son Güncelleme: 01.12.2017 11:46
Galatasaray Kulübünde, 2017 yılı bütçesinin revizyonu için yarın olağanüstü genel kurul yapılacak.
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde, 2017 yılı bütçesinin revizyonu için yarın olağanüstü genel kurul yapılacak.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başlayacak.
Muhabir: Ercan Çakar