﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 10:32

Galatasaray'da Sneijder şoku

Teknik direktör Tudor ile yıldızı barışmayan usta oyuncu Sneijder sezon sonunda Galatasraay'dan ayrılıyor.

Galatasaray'da Sneijder şoku
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Galatasaray'da Sneijder şoku
   Teknik direktör Tudor ile yıldızı barışmayan usta oyuncu Senijder sezon sonunda Galatasraay'dan ayrılıyor.Sneijder ile birlikte Bruma,De Jong ve Luis Cavanda'da gönderilecek futbolcular arasında.Yabancı temizliği Sözleşme imzalamaya yanaşmayan Bruma’nın iyi bir rakama satılması, yıllık 5 milyon Euro ücreti sorun olan ve Tudor’la yıldızı barışmayan Sneijder’ın ile vatandaşı De Jong’un da elden çıkarılması bekleniyor.Bu üç oyuncunun yanı sıra Trabzon’dan alınan ancak hiçbir katkı sağlayamayan Luis Cavanda da gönderilecek.
   Bu arada Sneijder yaptıı açıklamada takım içinde sorunun kendisi olmadığını ve Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı.Yabancı futbolcuların yanı sıra Selçuk ve Sabri ile ilgili olarak net karar verilmiş durumda değil.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
CavandaDe LongBrumaSneijder
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş maçı öncesi Bursaspor'da önemli gelişme Beşiktaş maçı öncesi Bursaspor'da önemli...
Galatasaray'da futbolcuların Tudor tepkisi Galatasaray'da futbolcuların Tudor tepkisi
Yıldırım'ın başkanlığı tehlikede Yıldırım'ın başkanlığı tehlikede
Fener attı Gökhan sevindi Fener attı Gökhan sevindi
Derbi kralı fenerbahçe Derbi kralı fenerbahçe
İşte Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in kalan maçları İşte Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in...
Yukarı Çık

Beşiktaş maçı öncesi Bursaspor'da önemli...
Süper Lig maratonunda son dört haftaya 2 puan farkla lider giren Beşiktaş hafta sonu oynayacağı Bursaspor...

Haberi Oku