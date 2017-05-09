Galatasaray'da Sneijder şoku

Teknik direktör Tudor ile yıldızı barışmayan usta oyuncu Senijder sezon sonunda Galatasraay'dan ayrılıyor.Sneijder ile birlikte Bruma,De Jong ve Luis Cavanda'da gönderilecek futbolcular arasında.Yabancı temizliği Sözleşme imzalamaya yanaşmayan Bruma’nın iyi bir rakama satılması, yıllık 5 milyon Euro ücreti sorun olan ve Tudor’la yıldızı barışmayan Sneijder’ın ile vatandaşı De Jong’un da elden çıkarılması bekleniyor.Bu üç oyuncunun yanı sıra Trabzon’dan alınan ancak hiçbir katkı sağlayamayan Luis Cavanda da gönderilecek.
Bu arada Sneijder yaptıı açıklamada takım içinde sorunun kendisi olmadığını ve Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı.Yabancı futbolcuların yanı sıra Selçuk ve Sabri ile ilgili olarak net karar verilmiş durumda değil.