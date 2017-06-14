Galatasaray'da şok, Engin Ataman dönemi sona erdi

2012 yılında takımın başına geçen Ataman, Galatasaray ile EUROcup Kupası ve bir lig şampiyonluğu yaşama başarısı göstermişti.Resmi siteden yapılan açıklamada;" 2012 yılından bu yana Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevini yürüten Ergin Ataman ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Ergin Ataman, görev yaptığı dönemde, Yenilmez Armada'yı 23 yıl aradan sonra Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. 2015-16 sezonunda Galatasaray Odeabank ile Eurocup şampiyonluğu yaşayarak kariyerine bir Avrupa Kupası daha ekledi ve Avrupa'da üçüncü kez kupa kazanma başarısı gösteren ilk ve tek Türk antrenör oldu Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Sayın Ataman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.