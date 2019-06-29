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Galatasaray'da transfer şov

  Galatasaray 3 oyuncu ile birden anlaşma yaparak transfere hızlı başladı.

Galatasaray'da transfer şov

  Galatasaray 3 oyuncu ile birden anlaşma yaparak transfere hızlı başladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:01
Galatasaray'da transfer şov

Galatasaray'da transfer şov

    Galatasaray 3 oyuncu ile birden anlaşma yaparak transfere hızlı başladı.Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Adem Büyük, Ryan Babel ve Valentine James Ozornwafor transferlerini resmen açıklandı.

Son iki sezondur Evkur Yeni Malatyaspor’da forma giyen 31 yaşındaki Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, tecrübeli futbolcuya 2019-20 sezonu için 3,5 milyon TL, bir sonraki sezon için de 4 milyon TL verecek.

32 yaşındaki Ryan Babel ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Hollandalı futbolcuya da imza parası olarak 2 milyon Euro ödedi.

Babel’e yıllık 2,5 milyon Euro sabit ücret ödeyecek olan Galatasaray’ın son transfer bombası ise 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine James Ozornwafor oldu.

Transferlerin açıklanmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yeni transferler GS TV’ye açıklamalar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAdem BüyükRyan BabeValentine James Ozornwafor
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