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28 Haziran 2017 Çarşamba 00:06

Galatasaray'da yeni sezon için hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray'da yeni sezon için hazırlıklar sürüyor
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Galatasaray'da yeni sezon için hazırlıklar sürüyor



Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları erken başladı. Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra beşe üç dar alanda topa sahip olma ve pas çalışması yapılırken ardından iki jokerli sekize sekiz topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu.

Antrenmanın bu bölümünde takıma dün katılan oyuncular kuvvet çalışması yaptı.

Daha sonra tüm oyuncuların katılımıyla ilk olarak 10’a 10 top tutma çalışması, ardından da dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Kaptan Selçuk İnan, yeni sezon öncesi ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

GALATASARAY, GOMİS'İ KAP'A BİLDİRDİ

Bu arada Galatasaray Kulübü, Bafetibi Gomis'in transferi için futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlandığını bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bafetibi Gomis'in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

 
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