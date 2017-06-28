Galatasaray'da yeni sezon için hazırlıklar sürüyor

GALATASARAY, GOMİS'İ KAP'A BİLDİRDİ

sezonu hazırlıkları erken başladı. Teknik direktöryönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra beşe üç dar alanda topa sahip olma ve pas çalışması yapılırken ardından iki jokerli sekize sekiz topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu.Antrenmanın bu bölümünde takıma dün katılan oyuncular kuvvet çalışması yaptı.Daha sonra tüm oyuncuların katılımıyla ilk olarak 10’a 10 top tutma çalışması, ardından da dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.Kaptan Selçuk İnan, yeni sezon öncesi ilk kez takımla birlikte çalıştı.Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.Bu arada Galatasaray Kulübü,'in transferi için futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlandığını bildirdi.KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bafetibi Gomis'in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.