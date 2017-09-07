Galatasaray'da yüzler gülüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu dördüncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra beşe üç dar alanda pas ve top kapma çalışmaları üzerinde durulurken ardından interval ve mekik koşular yapıldı. Antrenmanın daha sonraki bölümünde sekize sekiz iki jokerli topa sahip olma çalışması yapan takımımız, devam eden kısımdı dokuza dokuz çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, interval ve mekik koşularla sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.