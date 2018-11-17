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Galatasaray'dan Fatih Terim büyük jest

 Galatasaray Fatih Terim için büyük jest yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Fatih Terim büyük jest

 Galatasaray Fatih Terim için büyük jest yapmaya hazırlanıyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 19:04
Galatasaray'dan Fatih Terim büyük jest

Galatasaray'dan Fatih Terim büyük jest
     Galatasaray Fatih Terim için büyük jest yapmaya hazırlanıyor.Galatasaray yönetimi, PFDK tarafından 10 maç ceza alan Fatih Terim'e büyük bir jestte bulunacak. Yönetim, Konyaspor maçında tribünlere 50 bin Fatih Terim maskesi koyacak.Kulübe ve soyunma odasına giriş yasağı bulunan tecrübeli çalıştırıcı, takımını en iyi şekilde hazırlayıp, yardımıcısı Ümit Davala'ya emanet edecek. Deneyimli teknik adam kulübüde olmayacak ama stadın her yerinde bulunacak.Çünkü Galatasaray yönetimi, taraftarın çağrısına kulak vererek hocasına güzel bir jeste imza atıyor.

    Konya maçında tribünlere yaklaşık 50 bin Fatih Terim maskesi koymaya hazırlanan yönetim böylece hocasına yalnız olmadığını hissettirecek ve moral verecek. Bu konuda özellikle sosyal medyada taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine kayıtsız kalmayan yönetim harekete geçerek maske dağıtmaya karar verdi.
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GalatasarayFatih Terim
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