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Galatasaray'dan gol yağmuru

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 5-1 yenerek, üst tura çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Galatasaray'dan gol yağmuru

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 5-1 yenerek, üst tura çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti.

28 Kasım 2017 Salı 23:56
Galatasaray'dan gol yağmuru

İSTANBUL

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 5-1 yenerek, üst tura çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti.

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Linnes'in şık ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0

33. dakikada sağdan gelişen konuk takım atağında Tunay Acar'ın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Ozan Kılıçoğlu'nun müsait durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısının 1-0 önde tamamladı.

70. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Eren Derdiyok'un pasıyla ceza sahasına giren Sinan Gümüş, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu kale sahası önündeki Emrah Başsan'a çıkardı. Bu futbolcu, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

75. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topu kontrol eden Yasin Öztekin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0

78. dakikada Sivas Belediyespor farkı 2'ye indirdi. Sağdan Ahmet Arı'nın yaptığı ortada, arka direkte Sinan Akaydin kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-1

87. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Emrah Başsan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1

90. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahasına giren Eren Derdiyok, topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi: 5-1

Galatasaray, müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 29.11.2017 05:59
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSporSivas BelediyesporGalatasaray
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