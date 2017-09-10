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Galatasaray'dan ilk puan kaybı

Süper Lig'in 4. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Galatasaray bu sonuçla ilk puan kaybını yaşadı.

Galatasaray'dan ilk puan kaybı

Süper Lig'in 4. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Galatasaray bu sonuçla ilk puan kaybını yaşadı.

10 Eylül 2017 Pazar 22:40
Galatasaray'dan ilk puan kaybı

ANTALYA

Süper Lig'in 4. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray karşılaşması 1-1 berabere sona erdi.

16. dakikada Eto'o'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan El Kabir'in Gomis'ten sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında, ön direkte topla buluşan Maicon'un vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü. Defanstan seken topu tekrar önünde bulan Maicon'un şutunda, top yandan auta gitti.

34. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın uzun pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Rodrigues'in yerden ortasında, ön direkte topla buluşan Gomis'in dokunuşuyla meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1

59. dakikada sol kanattan Maicon'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Eto'o'nun üç Galatasaraylı oyuncunun savunmasına karşın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

79. dakikada Emre Güral'ın sağ kanattan ortasında, arka direkte topla buluşan Maicon'un kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral'ın yerden sert şutunda, kaleci Muslera uzanarak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Aydın Karabulut'la Charles'ın paslaşarak kullandığı kornerde, Charles'ın sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Eto'o'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Muhabir: Sinan Özmüş

Son Güncelleme: 11.09.2017 09:05
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporGalatasarayFutbolAntalyaspor
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