Galatasaray'dan süper başlangıç

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Lokomotif Moskova'yı 3-0 yendi.Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan Galatasaray, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı gollerinin yanı sıra taraftarının müthiş desteği ile sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0’la geçerek rüya gibi bir başlangıç yaptı.

Türk Telekom Stadyumu’nda 44 bin biletli seyircinin önünde oynanan maçta gol perdesini 9. dakikada Garry Rodrigues açtı. Maçın ilk çeyreğinde sarı kırmızılı ekip taraftar desteğini de arkasına alarak Moskova’yı kendi yarı sahasına hapsetti.

Ancak 30. dakikadan ilk yarının sonuna kadar konuk ekip Lokomotiv Moskova oyunun kontrolünü eline aldı. Rus temsilcisi skora beraberliği getirecek şansları değerlendiremeyince ilk yarı 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı da Moskova’nın baskısıyla başladı ancak golü Galatasaray buldu. Maçın 67. dakikasında Emre Akbaba’nın kazandırdığı serbest vuruşta topun başına geçen 30 yaşındaki forvet şık bir plaseyle topu ağlara gönderdi ve skor 2-0’a geldi.

Maçın 90+3. dakikasında Emre Akbaba ceza sahası içinde yerde kaldı ve İtalyan hakem Rocchi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Selçuk İnan kaleciyi ve topu farklı yönlere göndererek skoru 3-0’a getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrılırken 87. dakikada Anton Miranchuk’a yaptığı faul sonrası Badou Ndiaye ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray gruptaki ikinci maçında deplasmanda Porto ile karşılaşırken Lokomotiv Moskova evinde Schalke 04’ü ağırlayacak. Öte yandan gruptaki diğer maçta Schalke evinde ağırladığı Porto ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray 3 puanla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Sözcü