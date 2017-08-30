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Galatasaray Denayer'i kiralıyor

Sarı-kırmızılı kulüp, Manchester City'nin Belçikalı savunma oyuncusunu kiralamak için görüşmelere başladı.

Galatasaray Denayer'i kiralıyor

Sarı-kırmızılı kulüp, Manchester City'nin Belçikalı savunma oyuncusunu kiralamak için görüşmelere başladı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 22:47
Galatasaray Denayer'i kiralıyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'in kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jason Denayer'in kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Manchester City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray'da 2015-2016 sezonunda da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu gece İstanbul'a gelecek.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Son Güncelleme: 31.08.2017 10:18
Anahtar Kelimeler:
TransferSÜPERLİGSporManchester CityKAPJason DenayerGalatasaray KulübüFutbol
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